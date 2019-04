Koppel onwel na CO-intoxicatie door roken van waterpijp

Brussel - In Sint-Gillis zijn vrijdagavond twee personen onwel geraakt door een CO-intoxicatie. Oorzaak van die intoxicatie bleek de waterpijpen die de twee slachtoffers gebruikt hadden. Dat meldt de Brusselse brandweer.

De brandweer werd vrijdagavond omstreeks 21.50 uur opgeroepen naar een woning in de Fernand Bernierstraat in Sint-Gillis, waar het koppel twintigers onwel was geworden. Ter plaatse trad de CO-melder van de ambulanciers onmiddellijk in werking. De twee bewoners werden overgebracht naar het ziekenhuis ter controle en ter verzorging terwijl het appartement werd verlucht en de brandweer werd opgeroepen om de nodige metingen uit te voeren en de oorzaak van de vergiftiging op te sporen en te neutraliseren.

“De intoxicatie bleek te wijten aan het gebruik van twee waterpijpen, aangezien er geen enkele andere bron voor verbrandingsgassen aanwezig was”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “Als iemand waterpijpen, voor shisha of nargileh wil gebruiken, doet die dat best in een goed geventileerd lokaal, met aanvoer van verse lucht.”