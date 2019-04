Man die zich uitgaf voor gekidnapte jongen, kreeg het idee door een opsporingsprogramma

De 23-jarige man die afgelopen week beweerde dat hij Timmothy Pitzen was die zeven jaar geleden verdween, wordt aangeklaagd voor liegen tegen de inlichtingendienst FBI. Brian Rini gaf zich uit voor Pitzen in Cincinnati, maar een DNA-staal bracht zijn echte identiteit aan het licht. De ex-gevangene vertelde aan agenten dat hij de informatie over de zaak te weten kwam door het bekijken van een opsporingsprogramma over de verdwijning van de toen zesjarige jongen.