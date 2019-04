Binnenkort gedaan met te snel rijden? “Europa gaat snelheidsbegrenzer verplichten op alle nieuwe wagens”

De Europese Unie wil dat nieuwe auto’s vanaf 2022 worden uitgerust met snelheidsbegrenzers. Het voorstel, dat een aantal weken geleden werd ingediend, is door een grote meerderheid goedgekeurd. Dat zegt Europarlementslid Marc Tarabella (PS) aan DH. De tool kan een voertuig automatisch afremmen wanneer de bestuurder te snel rijdt. “Al is het nog niet duidelijk welk systeem precies zal gekozen worden”, zegt Stef Willems van VIAS.

Europarlementslid Marc Tarabella (PS) bracht het voorstel een aantal weken geleden voor de Commissie Interne Markt (consumentenbescherming). “De tekst werd intussen door een grote meerderheid goedgekeurd”, zegt hij zaterdag aan DH. “We moeten de voorwaarden van het systeem echter nog bekijken.” In de praktijk betekent dit dat autobouwers hun nieuwe voertuigen of nieuwe modellen vanaf 2022 moeten uitrusten met een snelheidsbegrenzer. De tool zou het aantal verkeersongevallen drastisch kunnen verminderen.

Stef Willems, woordvoerder van verkeersinstituut VIAS, bevestigt het nieuws. “Men is het erover eens dat er een snelheidsbegrenzer moet komen”, zegt hij. “Maar welk systeem er precies zal geïmplementeerd worden, is nog niet beslist.”

Hoe werkt het?

Een ISA-systeem (Intelligent Speed Assist of Intelligente Snelheidsadaptatie) kan de maximale toegestane snelheid van een voertuig bepalen en zo het voertuig laten vertragen indien nodig. Er zijn verschillende varianten. Een overzicht:

• Een gesloten systeem

Hierbij kan de bestuurder de maximumsnelheid niet overschrijden, de auto remt vanzelf af tot de toegestane limiet. “Dit systeem komt er zeker niet”, zegt Willems. “Het heeft te veel implicaties op de verkeersveiligheid. Stel dat je sneller moet gaan rijden om uit te wijken voor een ambulance, dan is dat niet mogelijk met een gesloten ISA.”

• Een half-open systeem

Een variant waarbij de bestuurder wel degelijk wordt afgeremd, maar door hard op het gaspedaal te duwen, kan aangeven toch te willen versnellen. Europarlementslid Tarabella is voorstander van dergelijk systeem. “Het houdt te snelle bestuurders tegen, maar kan wel omzeild worden in geval van nood.”

• Een open systeem

De bestuurder wordt erop gewezen dat hij of zij de maximumsnelheid heeft overschreden, maar wordt niet fysiek afgeremd. “Dit is de indicatieve variant”, aldus Willems. “Het systeem laat een geluid horen of doet waarschuwingslampjes branden als je te snel gaat. Maar dan is het nog steeds opletten geblazen: de indicatie is niet altijd correct, bijvoorbeeld als er wegenwerken aan de gang zijn.”

“Er zijn nog veel technische vragen over hoe men dit in de praktijk het best kan gaan implementeren”, besluit Willems. “Bovendien valt de finale beslissing niet enkel over België, maar op Europees niveau: alle autobouwers moeten dezelfde soort snelheidsbegrenzer kunnen inbouwen.”