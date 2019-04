Bootongeval op Schelde: nog vier Nederlanders in ziekenhuis, twee zijn er zwaar aan toe

Antwerpen - Er liggen nog steeds vier Nederlanders in het ziekenhuis na het bootongeval op de Schelde van vrijdagmiddag. Twee onder hen zijn er zwaar aan toe, zo bevestigt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij het ongeval waren er ook twee Belgische slachtoffers: de bestuurders van beide boten. In totaal waren er 19 slachtoffers.

Tijdens een teambuilding-uitstap vrijdag botsten de twee vaartuigen aan hoge snelheid frontaal op elkaar, waardoor meerdere opvarenden in het water belandden. Een Waterbus die in de buurt was, haalde de eerste slachtoffers uit het water. Er zijn geen dodelijke slachtoffers.

Het parket onderzoekt intussen de omstandigheden van het ongeval. Dat is de standaardprocedure.

