Bart De Wever: “Beke lijkt door razernij gebeten”

“Wouter Beke is gebeten door razernij, alsof alle onheil uit Antwerpen komt.” Dat zegt Bart De Wever (N-VA) in een interview met Het Belang van Limburg. De partijvoorzitter heeft ook advies in pacht voor zijn CD&V collega.

In Antwerpen werkt N-VA samen met SP.A, niet met Groen. Dat heeft zijn redenen. “Ik denk dat Groen zowel voor als na de verkiezingen heeft aangegeven dat ze niet wilde besturen in Antwerpen”, zegt Bart De Wever. “Ik heb zelfs niet de moeite moeten doen om te zien of haar programma mogelijk was. Ik moet achteraf ook toegeven dat het laatste van mijn gedachten was om met Groen een coalitie te maken. Dat SP.A en N-VA niet voor elkaar gemaakt zijn, is nogal evident. Maar als het gaat om verantwoordelijkheid op te nemen, dan lag SP.A mijlen voor op Groen.”

Ook een samenwerking met zijn collega partijvoorzitter Wouter Beke (CD&V) zat er niet in voor De Wever: “Dan hadden we maar één zetel op overschot. Daar kan je geen stad mee besturen.” Beke is sindsdien “gebeten door razernij”, zo vindt het N-VA-kopstuk. “Alsof alle onheil uit Antwerpen komt. Ik kan geen krant opendoen of hij geeft een sneer aan Antwerpen.”

Bourgondische coalitie

Op de vraag of Beke misschien vreest voor een Bourgondische coalitie (N-VA, SP.A en Open VLD, nvdr), reageert De Wever stellig: “Een volwassen man vraagt me dat, hij zit vlak bij me in het parlement. Intussen kamt hij mij en Antwerpen af, evoceert hij een soort Limburg tegen Antwerpen en roept hij een complot tegen CD&V uit. Ik zou Beke wel eens willen waarschuwen voor een selffulfilling prophecy. Als je 100 keer roept dat De Wever de vijand is, dan zal die dat wel worden. Maar je zou ook kunnen zeggen: ik ga eens praten met mijn collega.”

Of er effectief een Bourgondische coalitie kan komen? “Alles wat ik hierover zeg, is gevaarlijk. Maar alles is mogelijk, het is de kiezer die beslist.”