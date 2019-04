Robbertje moddergooien tussen Francken en Rutten nadat president Trump uitleg eist over Visa-affaire

“Beste Donald Trump, onze nieuwe minister van Migratie en Asielbeleid is een strenge maar eerlijke leider.” De niet mis te verstane boodschap van Gwendolyn Rutten (Open VLD) is gericht aan de president, nadat bekendraakte dat de Amerikaanse overheid uitleg wil over de humanitaire visa van voormalig staatssecretaris Theo Francken (N-VA). De sneer van de partijvoorzitter gaat echter niet onopgemerkt voorbij.

“Beste Donald Trump, onze nieuwe Belgische minister voor Migratie en Asielbeleid, Maggie De Block, is een strenge maar eerlijke leider. Ze heeft de ‘achterdeur’ voor humanitaire visa onmiddellijk gesloten en een officieel onderzoek ingesteld.” Dat schrijft Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten zaterdagochtend op haar Twitteraccount. Aanleiding voor dat bericht is het nieuws dat de Amerikaanse overheid tekst en uitleg eist over de humanitaire visa die Theo Francken (N-VA) via tussenpersonen aan 1.502 Syriërs heeft verschaft.

“Beste president, geloof nooit de liberalen”, countert Francken. “Ze waren de grootste fan van Hilary Clinton. En hebt u ooit Guy Verhofstadt ontmoet?”

Eerder liet de voormalig staatssecretaris van Asiel en Migratie, intussen opnieuw burgemeester van Lubbeek, weten dat hij nog geen brief van de Amerikaanse overheid gezien heeft. “Operatie beschadiging vanuit mislukte minderheidsregering gaat door. Maar het zal niet pakken”, aldus Francken.

Intussen gaat het online robbertje moddergooien verder, tot amusement én frustratie van andere Twitter-gebruikers. “Het kleuteronderwijs heeft duidelijk meer middelen nodig”, klinkt het onder meer.

