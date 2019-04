Nieuwe megaluchthaven in Istanboel eindelijk van de grond

In Turkije is de nieuwe internationale luchthaven van Istanboel zaterdag officieel geopend met het opstijgen van een vliegtuig van Turkish Airlines naar de hoofdstad Ankara. De volledige verhuis van de activiteiten van de Turkse luchtvaartmaatschappij is nu rond. De plechtigheid werd live uitgezonden op de Turkse staatsmedia.

De nieuwe luchthaven met een prijskaartje van 10,25 miljard euro geldt als een prestigeproject van Turks president Recep Tayyip Erdogan en heeft de ambitie de “grootste luchthaven ter wereld” te worden. Ze neemt in eerste instantie alle activiteiten over van de huidige Atatürk International Airport.

Vrijdagochtend startte Turkish Airlines met zijn verhuizing. Op 45 uur tijd brachten bijna 700 vrachtwagens bijna 50.000 ton aan materieel over van Atatürk International Airport naar de 40 kilometer zuidelijker gelegen Istanbul Airport, aan de Zee van Marmara. De luchtvaartmaatschappij vloog ook 337 van haar vliegtuigen over naar haar nieuwe hub. Het luchtverkeer op beide luchthavens was sinds zaterdag 1 uur Belgische tijd 12 uur lang onderbroken. Voor de verhuizing werden ook drie snelwegen afgezet.

Aanvankelijk was de ingebruikname van de nieuwe megaluchthaven al gepland voor 29 oktober, maar de in juni 2014 begonnen bouw liep vertraging op. Daardoor huldigde Erdogan die dag de luchthaven enkel symbolisch in. Er werden sindsdien wel al tien vluchten per dag ingelegd.

Vervolgens werd ook de nieuw vooropgestelde deadline van eind december niet gehaald, waarop begin maart werd bepaald. Ook die periode werd niet gehaald, waardoor uitbater IGA zijn zinnen zette op begin april.

Dit weekend al zouden ook de eerste internationale vluchten vanop de nieuwe luchthaven al worden uitgevoerd. Tegen 2028 zou de hub met zes start- en landingsbanen op volle toeren moeten draaien.