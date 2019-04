Eigenaar bespiedt Airbnb-huurders met verborgen camera

Een Nieuw-Zeelandse familie heeft ontdekt dat ze in de gehuurde Airbnb in Ierland bespioneerd werden door de eigenaars.

Andrew Barker was, zo vertelt CNN, met zijn echtgenote, vier kinderen en een nichtje op rondreis in Europa toen hij in een Airbnb in Cork belandde. Daar ging hij op zoek naar het wifi-netwerk en ontdekte hij een camera die live beelden van hun aanwezigheid doorstraalde naar de eigenaars van het huis.

De camera was verborgen in een rookmelder aan het plafond.

Toen Andrew Baker zijn ontdekking telefonisch aan de eigenaar van de woning meldde, verbrak die heel snel de verbinding. Om wat later terug te bellen met de melding dat dat de enige camera in het huis was. Of de man de beelden van de camera bijhield, wou hij niet vertellen.

Na enig aandringen bij Airbnb maakte de verhuurdienst bekend dat het gedrag van de huiseigenaar strijdig is met de regels. Het gebruikmaken van verborgen camera’s is strikt verboden, klinkt het. Alle veiligheidscamera’s moeten aan de verhuurders worden gemeld.

Het bewuste huis in Cork is intussen geschrapt uit het aanbod van Airbnb. Volgens de familie Barker gebeurde dit pas 33 dagen nadat het incident aan Airbnb oorspronkelijk was gemeld. Nog steeds volgens de familie zouden nog tien gezinnen in die periode in het huis overnacht hebben.

