Wie zag vermiste 53-jarige fietser?

Lovendegem - De politie heeft een opsporingsbericht verspreid voor de 53-jarige Nico Ros uit het Oost-Vlaamse Lievegem. Hij fietste vrijdagvoormiddag weg bij zijn woning, maar werd sindsdien niet meer gezien.

“Op vrijdag 5 april in de voormiddag fietste de 53-jarige Nico Ros weg van zijn woning in de Krakeelhoek in Lievegem. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem”, staat te lezen in het opsporingsbericht. Nico is 1,70 meter groot en is normaal gebouwd. Hij heeft zeer kort bruin haar.

Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een zwarte broek, een zwarte hemd, een donkere trui, bruine schoenen en een zwart jas van het merk Jack Wolfskin. Zijn fiets is een sportmodel van het merk ‘Thompson’, grijs-zwart met een vlinderstuur en een zwarte tas aan de achterkant.

Wie de man gezien heeft of een tip heeft die de speurders kan helpen, kan contact met hen opnemen op het gratis nummer 0800-30.300. Getuigen kan ook via opsporingen@police.belgium.eu.