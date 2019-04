Heeft AA Gent gelijk als het meent dat het benadeeld wordt door de kalender? Dit zeggen de cijfers

AA Gent is boos op de kalendermaker. Manager Michel Louwagie haalde in onze krant zaterdag stevig uit naar de samenstellers van de kalender van Play-off 1. “AA Gent wordt gewoon benadeeld”, klinkt het bij de Buffalo’s. Heeft Louwagie gelijk? We halen er de cijfers bij.

AA Gent moet vanavond alweer aan de slag tegen KRC Genk. Tot onvrede van Michel Louwagie. “Genk wordt onze derde match op zes dagen, dat is toch niet meer eerlijk? Andere ploegen krijgen twee tot zelfs drie dagen meer rust. Elke fysioloog zal je bevestigen dat één of twee dagen meer recuperatie heel belangrijk zijn”, klinkt de Gentse manager boos.

Geen onterechte kritiek. AA Gent is het enige team dat in deze Play-off 1 drie matchen in zes dagen moet afwerken. Tegenstander KRC Genk krijgt tijdens de eerste drie speeldagen een dagje meer rust. Club Brugge en Anderlecht krijgen twee dagen meer recuperatie, Antwerp drie en Standard doet zelfs vier dagen langer over zijn eerste drie matchen in Play-off 1.

Gelukkig voor AA Gent volgen na die helse openingsfase van Play-off 1 enkele weken met iets meer rust. Maar de bekerfinale tegen KV Mechelen - die op 1 mei tussen Speeldag 7 en Speeldag 8 van Play-off 1 wordt afgewerkt - zorgt voor een extra belasting op de kalender van de Buffalo’s die de concurrenten niet hebben. Door die bekerfinale treft AA Gent op Speeldag 7 in eigen huis Club Brugge met drie dagen minder rust in de benen dan de West-Vlamingen. Omdat alle matchen tussen Speeldag 9 en 10 tegelijkertijd worden afgewerkt hebben alle teams slechts twee dagen rust voor hun laatste wedstrijd.

In onderstaande tabel kan je bekijken hoeveel rustdagen elke topclub heeft tussen twee matchen in Play-off 1 per speeldag. Speeldag 1 werd niet opgenomen aangezien er een ruime pauze was voor de start van de play-offs.

Wanneer we kijken naar het verschil in rustdagen met de rechtstreekse tegenstander per match (zie tabel onderaan), zien we dat AA Gent vijf van zijn negen matchen één of meerdere dagen minder rust heeft gehad dan zijn opponent. Een groot verschil met Standard, dat maar liefst zes keer beter uitgerust aan een match zal beginnen dan de ploeg waartegen het speelt. Club Brugge heeft het meest te klagen want het start zelfs zeven van zijn negen partijen met minstens een dagje minder rust dan zijn tegenstrever. Enkel op bezoek bij AA Gent (met dank aan de bekerfinale) en op de slotspeeldag (wanneer iedereen op hetzelfde moment speelt) is het niet in het nadeel. Al moet gezegd dat Club - telkens het benadeeld zou zijn - minstens drie dagen voorbereidingstijd (en meestal zelfs vijf dagen of meer) heeft, waardoor het nadeel eerder beperkt is.