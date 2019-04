TITELBAROMETER. Nu Club Brugge gewonnen heeft bij Anderlecht is het voor u duidelijk wie kampioen wordt

Na speeldag twee in Play-off 1 is het voor u duidelijk: Club Brugge wordt kampioen. Blauw-zwart mag dan nog altijd niet op kop staan - het staat nu op één puntje van leider Genk - maar de eerste uitzege bij Anderlecht sinds 1998 maakte duidelijk veel los. Net geen 65% van alle surfers gelooft dat de troepen van Ivan Leko gewoon zichzelf opvolgen als landskampioen. Die andere twee titelkandidaten, Genk en Standard, krijgen allebei slechts een dikke 15% van de stemmen. Helemaal niemand gelooft nog in Anderlecht (0,7%).

Waar Genk en Club Brugge na speeldag één nog nek aan nek lagen na hun overtuigende zeges tegen Anderlecht en AA Gent, is er nu nog maar één titelfavoriet. Genk ging namelijk onderuit op het veld van Antwerp terwijl Club Brugge de volle buit pakte op bezoek bij Anderlecht. Het was al 21 jaar geleden dat blauw-zwart daar nog eens in geslaagd was. Dat zorgt ervoor dat twee op drie nu denkt dat Club Brugge kampioen wordt. In leider Genk gelooft nog maar amper vijftien procent.Ook Standard lijkt nog in een kansrijke positie voor de titel te liggen na de 1-2 zege van de Rouches op het veld van AA Gent, maar ook zij houden het op zestien procent. In een landstitel voor AA Gent (1,6%), Antwerp (0,7%) of Anderlecht (0,7%) gelooft geen hond meer.