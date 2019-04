Youri Tielemans scoort opnieuw voor Leicester City en zet zo indrukwekkende reeks verder

Youri Tielemans had het in de eerste seizoenshelft moeilijk om zich door te zetten bij AS Monaco, maar sinds hij op uitleenbasis naar Engeland trok lijkt het jeugdproduct van Anderlecht zichzelf heruitgevonden te hebben. Tielemans scoorde zaterdagmiddag voor Leicester City in hun duel met Huddersfield Town en zet zo een knappe reeks verder. Het is de zesde wedstrijd op rij dat de 21-jarige middenvelder scoorde of een assist gaf voor zijn team.

Tielemans scoorde zaterdag in de eerste helft tegen Huddersfield Town de openingstreffer voor Leicester met een knap afstandsschot. Daarmee zit hij nu aan twee doelpunten en vier assists in de voorbije zes wedstrijden. Tegen Brighton (26 februari) en Watford (3 maart) gaf hij telkens een assist, om vervolgens op 9 maart tegen Fulham zijn eerste doelpunt te scoren voor The Foxes. In de twee volgende wedstrijd tegen Burnley en Bournemouth gaf hij opnieuw telkens een assist.

Toeval of niet, maar sinds Tielemans aan zijn reeks begon, is Leicester City voortreffelijk bezig in de Premier League. The Foxes pakten 12 op 15 - bij winst tegen Huddersfield wordt dat 15 op 18 - en staan momenteel op een negende plek.