Oproerpolitie geraakt derde dag op rij slaags met honderden migranten die weg willen uit Griekenland

Voor de derde dag op een rij is het tot rellen gekomen tussen de oproerpolitie en migranten op goed 100 kilometer van de Griekse grens met Noord-Macedonië. De politie zette traangas in om de honderden vluchtelingen de baas te kunnen. “We kunnen hier niet langer leven”, klinkt het bij de migranten.

Vele honderden migranten hebben afgelopen week koers gezet richting de grens tussen Griekenland en Noord-Macedonië. Ze deden dat nadat via sociale media valselijk het gerucht verspreid was dat de in 2015, op het dieptepunt van de vluchtelingencrisis in Griekenland, gebouwde grensafsluiting in Idomeni tijdelijk opengesteld zou worden.

De migranten wachten al maanden tot jaren op de behandeling van hun asielaanvraag in Griekenland en wilden daarom gretig ingaan op de mogelijkheid om verder te trekken richting Europa via de zogeheten Balkanroute. Hun ‘Mars naar het Noorden’ grijpen ze meteen aan om aan de hand van spandoeken te klagen tegen de trage behandeling van hun aanvraag.

Diavata

In Diavata, op goed honderd kilometer van de grensovergang, hebben de migranten hun tentjes opgezet om daarna verder te trekken. Daar is de regering niet gelukkig mee, en dus werd de oproerpolitie ingeschakeld om hen de doorgang te versperren.

Voor de derde dag op een rij leidt dat zaterdag tot een bijzonder gespannen sfeer en zelfs rellen. De politie gebruikt traangas om de massa, die al tot ongeveer 2.000 vluchtelingen is aangegroeid, onder controle te houden.

“Het duurt zo lang”, klagen de vluchtelingen bij BBC. “We moeten weg uit Griekenland. In deze omstandigheden kunnen we niet leven.”

