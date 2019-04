Matchpack Anderlecht-Antwerp. Dit zijn de verwachte opstellingen, geschorsten en geblesseerden

Anderlecht heeft nog steeds geen punten gepakt in Play-off 1. De thuismatch tegen Antwerp, dat Genk wist te verrassen op dinsdag, moet daar dringend verandering in brengen.

Scheidsrechter: Jonathan Lardot

Verwachte opstelling: Didillon: Najar, Kara, Lawrence, Obradovic: Gerkens, Kums, Trebel: Verschaeren, Bolasie, Amuzu.

Bank: Boeckx. Sanneh. Bornauw. Appiah. Zulj. Saelemaekers. Santini.

Geschorsten: niemand.

Geblesseerden: Dimata. Sambi Lokonga.

Onderlinge matchen in reguliere competitie: 1-1 thuis, 0-1 uit.

Dit zegt onze clubwatcher: “De stiekeme droom van een 35e landstitel is na de 0 op 6 lang vervlogen. Een Europees ticket is het hoogst haalbare wat Anderlecht dit seizoen nog mag ambiëren. In die strijd wordt de thuiswedstrijd tegen rechtstreekse concurrent Antwerp een sleutelwedstrijd. Bij een derde opeenvolgende nederlaag in PO1 ziet Anderlecht ‘The Great Old’ uitlopen tot vijf punten en loert de crisis om de hoek. Om de kansen op Europees voetbal gaaf te houden behoudt Rutten wellicht het vertrouwen in Bolasie als diepe spits. Bakkali is hersteld van zijn knieblessure maar mist matchritme.”

Verwachte opstelling: Bolat; Opare, Arslanagic, Van Damme, Juklerod; Govea, Haroun; Lamkel Zé, Refaelov, Baby; Mbokani.

Bank: Teunckens, Borges, Seck, Batubinsika, Nazaryna, Hairemans, Simao, Yatabaré, Owusu, Rodrigues, Bolingi.

Geblesseerd: Buta.

Geschorst: niemand.

Op 1 kaart van schorsing: Haroun.

Dit zegt onze clubwatcher: “Volgens Bölöni is dit allesbehalve het goeie moment om naar Anderlecht te trekken – gewond dier, weet u wel – maar als u het ons vraagt, moet Antwerp hier gewoon iets kunnen rapen. Het kan ook weer op Bolat rekenen, tijdig hersteld na zijn wereldmatch tegen Genk. Voor het overige verwachten we geen wijzigingen. Voorin kan Mbokani na twee goeie play-offmatchen ook tegen zijn ex-club nog eens tonen waarom ze hem vorige zomer beter toch maar hadden binnengehaald.”