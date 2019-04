Grootschalige controle op bussen in provincie Antwerpen

Antwerpen - De federale politie heeft zaterdag tussen 11 en 18 uur een grootschalige controleactie gehouden op internationale lowcostbussen in Antwerpen. Met de actie, die ‘Columbus’ gedoopt werd en al aan haar derde editie toe was, wil de politie criminele activiteiten blootleggen en geseinde personen bij de kraag vatten.

De bussen werden vanuit de politiehelikopter op de snelwegen gelokaliseerd, waarna motards van de wegpolitie hen naar de oude rijkswachtkazerne aan de Boomsesteenweg in Wilrijk begeleidden. Daar werden de chauffeurs, passagiers en hun bagage aan een controle onderworpen.

Honden die getraind zijn om explosieven, drugs of cash op te sporen, besnuffelden de koffers en pakketten. Bij de buschauffeurs werd nagegaan of ze wel in orde waren met de wetgeving op het wegverkeer. Alvast één bus werd aan de kant gehouden. De resultaten van de tussenkomst worden in de loop van zaterdagavond bekend gemaakt.

168 mensen ingezet

De actie werd multidisciplinair aangepakt. Naast de politie leverden ook het parket Antwerpen, de dienst Vreemdelingenzaken, de Douane, de Civiele Bescherming en de Stad Antwerpen bijstand. In totaal werden 168 mensen ingezet.

Zo’n grootschalige actie geeft de politie een beter beeld van het publiek dat van de internationale lowcost busmaatschappijen gebruik maakt. Criminelen hebben er alvast een manier in gevonden om ongezien hun criminele activiteiten te laten plaatsvinden. Denk maar aan de trafiek van drugs, wapens, sigaretten en mensen. Ze kunnen zich immers zonder enige vorm van identificatie vrij over de landsgrenzen heen bewegen.

Nemmouche

In het verleden is al gebleken dat Mehdi Nemmouche, de dader van de aanslag op het Joods Museum in Brussel, van deze bussen gebruikmaakte om snel naar een ander land te vluchten. De informatie die uit dergelijke acties voortvloeit, is dus uiterst waardevol voor alle veiligheids- en inlichtingendiensten.

Pieter De Crem (CD&V), minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Marc Demesmaeker, de commissaris-generaal van de federale politie, Antwerps procureur des Konings Anne-Marie Gepts en afdelingsprocureur Luc Festraets waren tijdens de actie aanwezig om hun belangstelling en steun te tonen. Ze kregen het controlediapositief te zien en werden operationeel gebrieft.