Benito Raman loodst Düsseldorf met twee goals voorbij Hertha Berlijn, Koen Casteels blesseert zich in opwarming

Brussel - Benito Raman heeft Fortuna Düsseldorf zaterdag aan een uitzege bij Hertha Berlijn geholpen. De Belgische spits scoorde tweemaal en zorgde zo voor de 1-2 eindstand. Nog in Duitsland kwam Koen Casteels niet in actie met VfL Wolfsburg tegen Hannover 96: de doelman blesseerde zich in de opwarming.

Benito Raman bracht Düsseldorf op voorsprong in de 35e minuut. De aanvaller werd diep gestuurd en kapte zijn enige belager mooi uit om vervolgens de bal perfect rond de doelman te krullen. Hertha Berlijn reageerde nog voor de rust via een doelpunt van Marko Grujic (41.). Raman kon echter weer toeslaan voor zijn ploeg: op een voorzet van Oliver Fink trof hij eerst nog de paal maar wist hij in de rebound toch de 1-2 te maken (61.). Bij Düsseldorf mocht ook Dodi Lukebakio starten, hij werd na 68 minuten vervangen door Takashi Usami.

Koen Casteels blesseerde zich voor Wolfsburg in de opwarming en moest zo vanop de kant toekijken hoe zijn ploeg met 3-1 won van Hannover. Hannover kwam dankzij een doelpunt van Hendrik Weylandt 0-1 voor, maar moest daarna de wet van de sterkste ondergaan. Renato Steffen scoorde twee keer (32. en 71.) en Jerome Rousillon maakte er uiteindelijk 3-1 van (78.)