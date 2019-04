Mezzanine valt op gasten tijdens trouwfeest: minstens acht gewonden

Een trouwfeest in het Waalse Sart-Bernard is zaterdag rond 17.15 uur ontsierd door een zwaar ongeval. In de schuur waar de gasten aan het vieren waren, kwam een mezzanine naar beneden en viel op enkele gasten. Daarbij raakten zeker acht mensen gewond, meldt L’Avenir. Enkelen van hen zouden er erg aan toe zijn.

Het rampenplan werd meteen afgekondigd, waarna zeven ziekenwagens ter plaatse kwamen. Zij brachten de gewonden naar ziekenhuizen in de buurt om daar de nodige zorgen toebedeeld te krijgen.

De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk. Details over de gewonden ontbreken voorlopig ook. Zo is het niet duidelijk of het kersverse echtpaar geraakt werd.