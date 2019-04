Jason Denayer en Olympique Lyon lijden pijnlijke thuisnederlaag tegen Dijon

Brussel - Jason Denayer ging zaterdag met Lyon verrassend met 1-3 onderuit tegen Dijon. Lyon laat zo belangrijke punten liggen in de strijd om de tweede plek. Voor Dijon zijn het drie levensbelangrijke punten in de strijd om het behoud, al blijven ze wel op een degradatieplaats staan: Dijon is nu achttiende met zes punten achterstand op Monaco en Amiens.

De match in Lyon kwam meteen stevig op gang met een doelpunt voor de thuisploeg van Martin Terrier in de eerste minuut. Twee minuten later maakte Wesley Said meteen gelijk. Diezelfde Said maakte er in de zevende minuut ook 1-2 van met een afgeweken schot van buiten de zestien. In de tweede helft werd het nog erger voor Lyon, nadat de ex-Manchester United-speler Rafael de bal ongelukkig in eigen doel deed afwijken op een voorzet van Said (65.), 1-3. Jason Denayer speelde de volledige wedstrijd.