Drie matchen in Play-off 1, drie keer krijgt AA Gent cruciale beslissing van de videoref tegen

AA Gent is echt wel de gebeten hond van Play-off 1. Op het veld van Racing Genk zagen de Buffalo’s hun match al voor de derde keer in evenveel wedstrijden gehypothekeerd door een interventie van de videoref, die Genk een penalty gaf na handspel van Gentenaar Dylan Bronn. Ruslan Malinovsky twijfelde niet en zette zijn ploeg op slag van rust op voorsprong.

Extra zuur voor de Buffalo’s, die in hun vorige wedstrijden in Play-off 1 dus ook telkens al te maken kregen met de man achter de camera’s. In de thuiswedstrijd tegen Standard kreeg AA Gent in de slotfase nog een penalty tegen, op bezoek bij Club Brugge werd Vadis Odjidja uitgesloten. Telkens bleef AA Gent met lege handen achter.