Stroper komt om het leven in Kruger Nationaal Park: vertrappeld door olifant en opgegeten door leeuwen

In het wereldberoemde Kruger National Park in Zuid-Afrika is dinsdag een stroper om het leven gekomen. De man werd vertrappeld door een olifant en daarna opgegeten door hongerige leeuwen.

Het was de familie van de stroper die het nationaal park afgelopen dinsdag contacteerden. Zij zeiden dat ze telefoon gekregen hadden van de vier mannen die met het slachtoffer jacht maakten op een neushoorn, toen het helemaal verkeerd liep en hun ‘collega’ vertrappeld werd door een olifant.

Meteen werd een zoektocht op poten gezet om het lichaam van de man te vinden. Die leverde aanvankelijk geen resultaat op, maar na verhoor van de andere stropers kregen de rangers meer informatie en vonden ze vrijdag toch de restanten. Het levenloze lichaam van de man bleek verorberd te zijn door hongerige leeuwen. Dat meldt SANparks, de koepelorganisatie van nationale parken in het land.

Glenn Phillips, de baas van SANparks, betuigde zijn medeleven met de nabestaanden. “Kruger National Park illegaal en te voet betreden is niet slim. Er zijn veel gevaren en dit incident is daar een bewijs van. Het is enorm triest om de dochters van de overledene te zien rouwen om hun vader, en nog erger, zo weinig van zijn restanten te kunnen recupereren.”

De vier opgepakte mannen zitten nog steeds in de gevangenis en zullen voor de rechter moeten verschijnen.