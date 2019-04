Van de vergaderzaal naar het klaslokaal: topvrouw van Nederlandse beurswaakhond kiest voor verrassende carrièrewending

Ze is een van de meest invloedrijke personen in de Nederlandse financiële wereld en verdiende als topvrouw van de Autoriteit Financiële Markten 233.000 euro per jaar. Maar op haar vijftigste kiest Merel van Vroonhoven voor een opmerkelijke carrièreswitch: in september start ze haar opleiding tot leerkracht in het buitengewoon basisonderwijs.