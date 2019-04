AA Gent-trainer Thorup én Genk-trainer Clement allebei woest op de ref: “Onze matchen worden van buitenaf beslist”

Na de incidentrijke thriller tussen Genk en Gent fulmineerden beide trainers tegen de arbitrage. Gent-coach Jess Thorup had het over “wedstrijden die niet door ons worden beslist”, Genk-trainer Philippe Clement was razend omdat matchwinnaar Ruslan Malinovsky in het slot nog een rode kaart kreeg.

Gent-trainer Jess Thorup had duidelijk moeite zijn emoties onder controle te houden na afloop van een zenuwslopende wedstrijd die bol stond van de gemiste kansen en de discutabele fases. “Het is moeilijk iets te zeggen over de match”, begon hij in een eerste reactie bij Play Sports. “Het enige wat ik wil zeggen is dat wij de beste ploeg op het veld waren. Maar het lijkt erop dat iets van buitenaf andere plannen had met ons. Dat zijn dingen waar we niet tegen kunnen vechten. Of ik daarmee de scheidsrechters bedoel? Zeg jij het maar.”

“Ik denk dat we voor de tweede keer op rij de beste ploeg waren. Maar de efficiëntie kan uiteraard beter. We moeten onze kansen afmaken.” Om dan nog eens te prikken: “Als wij genoeg scoren, kunnen die mannen van buitenaf onze wedstrijden natuurlijk ook niet meer beslissen.”

Ook Clement razend op scheidsrechters

Thorup liet duidelijk doorschemeren dat hij zijn ploeg benadeeld vond. Maar vreemd genoeg was ook zijn collega aan de overkant niet te spreken over de wedstrijdleiding. Bij Genk-trainer Philippe Clement kwam de stoom haast uit zijn oren toen hij over de rode kaart voor matchwinnaar Ruslan Malinovsky begon. De Oekraïner werd uitgesloten nadat hij na een lijf-aan-lijfgevecht met Birger Verstraete zijn studs had laten neerkomen op het gezicht van de op de grond liggende AA Gent-speler. Per ongeluk, volgens Clement.

“Ik heb de beelden teruggezien. Malinovsky doet helemaal niks”, fulmineerde de trainer van Genk. “Hij doet geen beweging met zijn been, je ziet geen enkele spier opspannen voor een trapbeweging. Verstraete komt gewoon ongelukkig met zijn gezicht tegen de studs van Malinovsky terecht. Ik ben ook speler geweest, en ik kan je verzekeren dat er als je iemand wil trappen altijd een beweging is naar de speler toe. Of ik mij zorgen moet maken? Ik maak mij zorgen om de mensen die duidelijk nooit gevoetbald hebben die bepalen dat dit rood is, ja.”