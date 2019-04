Centrum Vilvoorde afgesloten door brand in meubelzaak die dreigt over te slaan op college: mogelijk asbest vrijgekomen

Vilvoorde - In de Mechelsestraat in Vilvoorde is zaterdagavond een zware brand uitgebroken in meubelzaak Big Boss. De vlammen dreigen over te slaan naar het college dat ernaast ligt, waardoor extra assistentie van de brandweer opgeroepen is. Alle omliggende straten zijn afgesloten en het noodplan is afgekondigd. Twintig à dertig omwonenden zijn geëvacueerd. Er vielen geen gewonden.

De zware brand ontstond zaterdagavond rond 22 uur in meubelzaak Big Boss in de Mechelsestraat om een nog onbekende reden. De brandweer kwam meteen ter plaatse en stelde vast dat de vlammen al uit het dak naar buiten sloegen. Daardoor wordt gevreesd dat de brand zal overslaan naar het college dat zich naast de zaak bevindt. In de hoop de vlammen sneller onder controle te krijgen, werd assistentie opgeroepen.

De straten rond het pand werden afgesloten en twintig à dertig omwonenden geëvacueerd. Er wordt nu bekeken wat er met hen moet gebeuren. Door de brand is er heel wat rook- en geurhinder in het centrum van de stad en mogelijk is er asbest vrijgekomen. De brandweer raadt aan om de buurt te vermijden om de site bereikbaar te houden.

Incendie a Vilvoorde, dans un hangar de la rue Kolveniersstraat.

Vilvorde. pic.twitter.com/ud3yOz1CM9 — Alertes-contrôles-de-police-infos-Bruxelles (@AlertesB) 6 april 2019

We bestrijden momenteel een brand in een industrieel pand in de Mechelsestraat in #Vilvoorde Vermijd de omgeving om de site bereikbaar te houden (foto: Timo Collier). pic.twitter.com/9Wjb7wy9Fq — Brandweer ZVBW (@BrandweerZvbw) 6 april 2019