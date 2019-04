Hier maakten Clement en Thorup zich zo boos over: de zes (!) discutabele fases uit Genk-Gent

Drie strafschopfases, en nog eens drie fases waarbij de rode kaart al dan niet had moeten worden bovengehaald. Genk-Gent stond bol van de discussie. Geen wonder dat beide trainers na afloop oververhit het strijdtoneel verlieten, allebei ervan overtuigd dat hen onrecht was aangedaan. Een overzicht.

1. Minuut 16:

Brecht Verstraete krijgt een wenkende kans in de Genkse zestien, maar trapt wild over. Thuisverdediger Sébastien Dewaest komt echter te laat en trapt Dejaegere nog aan nadat de bal al weg is. Ref Lawrence Visser geeft geen penalty en ook de videoref grijpt niet in.

2. Minuut 39:

Ruslan Malinovsky trapt hard op het Gentse doel. Gent-verdediger Dylan Bronn krijgt het leer via zijn dijbeen tegen zijn uitgestoken arm. Visser geeft eerst geen strafschop, maar wijst op aanwijzen van de videoref toch naar de stip. Malinovsky neemt het cadeau in dank aan en scoort de 1-0.

3. Minuut 64:

Nana Asare gaat hopeloos te laat in de tackle op Genk-speler Junya Ito, die hem al een hele match aan alle kanten voorbijliep. De bal is al lang weg, maar Asare gaat nog vol door op de enkel van de Genkie. Visser houdt het bij geel.

4. Minuut 73:

Aan de zijlijn komt het tot een opstootje tussen Genk-speler Sébastien Dewaest en Gent-speler Roman Bezus. De centrale verdediger van Genk lijkt een kleine kopstoot uit te delen, Visser lost het op door de twee spelers een gele kaart onder de neus te duwen.

5. Minuut 88:

AA Gent gaat nog volop voor de gelijkmaker als de bal in de Genkse zestien van de voet van Yaremchuk springt. Tegen de arm van thuisverdediger Lucumi. De Buffalo’s claimen een strafschop, maar Visser en de videoref geven geen kik.

6. Minuut 93:

Ruslan Malinovsky probeert tijd te winnen aan de hoekschopvlag, maar wordt door Birger Verstraete tegen de grond gewerkt. Bij het neergaan laat Malinovsky zijn studs - al dan niet per ongeluk - in het gezicht van de Gent-middenvelder terechtkomen. Scheidsrechter Visser haalt meteen de rode kaart boven.