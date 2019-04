Eén dode en vier gewonden bij schietpartij ten noorden van Kopenhagen

Ten noorden van de Deense hoofdstad Kopenhagen is zaterdagavond een 20-jarige man doodgeschoten bij wat vermoedelijk een confrontatie was tussen criminele bendes. Vier andere mannen, tussen 20 en 27 jaar, raakten gewond, zei Lau Thygesen van de politie Noord-Seeland (Nordsjælland) op een persconferentie in de stad Helsingør.

De betrokkenen liggen in het ziekenhuis, maar zouden niet in levensgevaar verkeren. Het zou niet gaan om toevallige voorbijgangers.

De politie vermoedt dat het om een confrontatie gaat tussen twee lokale bendes, zei Thygesen. Er werd nog gezocht naar een of meerdere personen. Later deelde de politie mee dat 14 mannen, tussen 20 en 32 jaar oud, na de schietpartij opgepakt zijn. Onderzocht wordt wat hun aandeel is bij de schietpartij.

De schietpartij deed zich voor in de vroege avond in de gemeente Rungsted, in het noordoosten van het Deense eiland Seeland (Sjælland). Op videobeelden was te zien hoe de politie massaal ter plaatse kwam. Ze stelde een veiligheidszone in en vroeg bewoners om thuis te blijven.

Rungsted behoort tot de stad Hørsholm en ligt op ongeveer 30 kilometer van Kopenhagen. In de Deense hoofdstad zijn verschillende bendes actief.