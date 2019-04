Nieuwe burgeroorlog dreigt in Libië

Het broeit opnieuw in Libië. De machtige maarschalk Khalifa Haftar is met zijn troepen, die het oosten van het land controleren, opgerukt naar de hoofdstad Tripoli, waar de internationaal erkende regering zetelt. Die Government of National Accord (GNA) is de rivaal van de Libyan National Army (LNA) van Haftar. Haftars leger, dat zich op een vijftigtal kilometer ten zuiden van Tripoli bevindt, werd gisteren vanuit de lucht aangevallen door troepen die trouw zijn aan de GNA.

Er wordt diplomatiek stevig gemanoeuvreerd om een nieuwe grote militaire confrontatie in het land te vermijden. VN-secretaris-generaal António Guterres heeft Haftar persoonlijk gevraagd zich in te houden en de EU doet er alles aan om ervoor te zorgen dat Egypte en Saudi-Arabië, die achter de maarschalk staan, hem dat ook vragen.

Khalifa Haftar is een oudgediende die in 1969 mee kolonel Khaddafi aan de macht bracht, maar die later in ballingschap ging in de VS en bij de revolutie in 2011 terugkeerde naar zijn land.(jvr)