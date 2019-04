Expeditie om bloedvergieten te stoppen

Het was van 1996 geleden dat een expeditie van deze orde werd uitgestuurd door de Braziliaanse overheid. Een kleine maand geleden trok een dertigtal expeditieleden de Coari-rivier op naar een afgelegen gebied bij de grens met Peru. Het gebied, drie keer zo groot als België, kent de grootste concentratie aan inheemse volkeren in Brazilië. Er leven leden van minstens elf verschillende stammen.

De expeditie ging op zoek naar de leden van de Korubo-stam. Die overleeft in de jungle door bananen, maïs en maniok te kweken en te jagen met blaaspijpen en houten knuppels. De Korubo zijn ook een oorlogszuchtige stam, wat maakte dat de expeditie niet zonder risico was. Maar het was net omdat ze oorlogszuchtig zijn, dat de expeditie op pad werd gestuurd door de Funai, de Braziliaanse overheidsdienst voor de bescherming van de inheemse bevolking. De wet stelt immers dat contact met geïsoleerde stammen alleen kan als laatste redmiddel wanneer levens in gevaar zijn. En dat was hier het geval.

Zeepgeur

De Korubo leven namelijk op gespannen voet met de Matis, die amper twintig kilometer verderop wonen. Bij clashes zouden in de afgelopen vijf jaar al zeventien doden zijn gevallen. De Funai stelde dus als taak de Korubo te overhalen weg te blijven uit het gebied van hun buren/vijanden. Na drie dagen varen en een week zoeken in de jungle, bereikte de expeditie de stamleden.

De Korubo werden eerst ingeënt tegen de mazelen en de griep, virussen die dodelijk kunnen zijn voor inheemse volkeren zonder immuniteit. En er werd hen op het hart gedrukt het grondgebied van de Matis te respecteren om zo verder bloedvergieten te kunnen vermijden. Om contact te leggen met de stamleden, waren op de expeditie ook Korubo-leden meegereisd die niet meer geïsoleerd in het woud leven. “We hebben hen de uitleg laten doen”, zei Bruno Pereira, de expeditieleider. “Wij willen ons niet opdringen. Trouwens, ons wantrouwen ze. Ze houden niet van onze geur: de geur van zeep.”