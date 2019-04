En het meest voorkomende beroep is… administratief medewerker

Ons land telt 181.097 administratief medewerkers, 152.234 verkopers en verkoopassistenten en 119.302 schoonmakers in hotels en kantoren. Dat is de top 3 van meest voorkomende beroepen in België, zo becijferde de Belgische statistische dienst Statbel op basis van de Enquête naar de arbeidskrachten bij ongeveer 47.000 huishoudens. Bij mannen komt vrachtwagenchauffeur het vaakst voor, bij vrouwen staat administratief medewerkster op één.

Opvallend: ondanks decennia van emancipatie is er nog altijd sprake van typische mannen- en vrouwenberoepen. Zo is meer dan 99 procent van alle vroedvrouwen een vrouw en meer dan 99 procent van alle installateurs van elektrische apparatuur een man. Ook de brandweer en de bouwsector (beton- en plaatwerkers, metselaars, stukadoors, enzovoort) zijn een zo goed als uitsluitend mannelijk onderonsje. In de schoonmaaksector, de verzorging, het kleuteronderwijs en de thuiszorg maken dan weer vooral vrouwen het mooie weer (meer dan 95 procent). En als we even teruggrijpen naar de meest voorkomende beroepen bij mannen of vrouwen, dan zien we dat er amper 908 vrouwelijke vrachtwagenchauffeurs zijn (tegenover 62.788 mannelijke) en dat er 2,5 keer minder mannen op een administratieve dienst werken dan vrouwen (52.795 tegenover 128.302).

Nature of nurture

“De vaststelling is niet nieuw: we weten al langer dat zorgberoepen typisch vrouwelijk zijn terwijl de hardere, zwaardere beroepen vooral mannen aantrekken”, zegt Annelies D’Espallier, de Vlaamse gender-ombudsvrouw. “Waaraan dat ligt? Dé hamvraag luidt: is het nature of nurture. Of, anders gezegd: is het iets biologisch, iets aangeboren, of ligt het aan onze opvoeding en omgeving? Daarover bestaat in wetenschappelijke kringen nog geen eensgezindheid, gesteld dat ze er ooit uitgeraken.”

Annelies D’Espallier Vlaamse gender-ombudsvrouw “Bedrijven moeten zich blijven afvragen of ze de deur wel wijd genoeg openzetten voor het andere geslacht”

Al wil dat niet zeggen dat we lijdzaam moeten toezien, vindt D’Espallier: “Beroepssectoren, vakfederaties en bedrijven moeten zich blijven afvragen of ze de deur wel wijd genoeg openzetten voor het andere geslacht. En dat doen ze ook meer en meer. Niet voor niets veranderde de Orde der Geneesheren haar naam in Orde der Artsen en spreken we intussen niet meer van verpleegsters maar van verpleegkundigen. Of denk aan het STEM-actieplan waarmee de Vlaamse overheid meer meisjes warm wil maken voor wetenschappelijke, technische, technologische en wiskundige opleidingen. Al zal het nog een tijdje duren alvorens dergelijke initiatieven ook in de statistieken te zien zullen zijn.”