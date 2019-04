Zelfverklaarde James Bond krijgt vier jaar cel

Klein, tenger, haar in de plooi en een sullig brilletje. Puur uiterlijk gezien had Jacques Monsieur weinig weg van een atletische charmeur zoals de echte James Bond. Ook al blaakte hij tijdens zijn proces twee jaar geleden van zelfvertrouwen en stak hij zich daar ook helemaal niet weg. De bottomline van zijn betoog was toen dit: “Ik werkte voor inlichtingendiensten. Die van het Amerikaanse leger en ook de Franse veiligheidsdiensten zochten mij op. Ik mocht met hun zegen wapens verkopen aan bepaalde regimes of groeperingen. Het was de perfecte dekmantel om het vertrouwen te winnen en inlichtingen te vergaren waar de westerse spionagediensten anders het raden naar hadden gehad.”

Wapentrafikant Jacques Monsieur werd definitief veroordeeld tot vier jaar cel. ycb

Een mooie uitleg, dat zeker. Maar wel eentje die het Hof van Cassatie volgens De Tijd deze week na een jarenlange procedureslag definitief naar de prullenmand heeft verwezen. Jacques Monsieur moet vier jaar naar de gevangenis. Dat is zelfs dubbel zo lang als het Brusselse Openbaar Ministerie tijdens zijn proces in 2017 voor hem had gevorderd. De feiten zijn dan ook niet min. De notariszoon uit Halle werd veroordeeld omdat hij jarenlang vanuit ons land zónder vergunning tonnen vuurwapens, gevechtsvliegtuigen en tanks verkocht aan omstreden regimes in Afrika, het Midden-Oosten en Azië.

Filmscenario

Monsieurs duistere rol als wapentrafikant destijds is voer voor een filmscenario. Hij studeerde rechten en vervulde zijn legerdienst als reserveofficier in de aankoopdienst. Met zijn diploma rechten ging hij aan de slag bij een Amerikaanse wapenproducent, een wereld waarin hij ook later zou blijven toeven, maar dan wel compleet in de illegaliteit. Monsieur – bijgenaamd ‘Le Maréchal’ of ‘The Fox’ – zocht vooral klanten in oorlogsgebieden, waar op basis van internationale embargo’s eigenlijk geen wapens geleverd mochten worden, zoals in Iran en Irak. Om een idee te geven: Monsieur verkocht de islamitische republiek 6.000 TOW-antitankraketten, goed voor 83 miljoen dollar. Ook in de Joegoslavische burgeroorlog kwam hij aan de bak: vanuit Iran leverde hij zowel wapens aan de Kroatische troepen als aan Bosnische moslimstrijders. En ook in Afrika wordt hij gelinkt aan duistere wapenhandel.

Monsieur zou onder meer 6.000 antitankraketten hebben geleverd aan Iran, maar ook 100.000 automatische wapens aan Libië

Uiteindelijk stond hij in 2017 hoofdzakelijk terecht omdat hij tussen april 2006 en juni 2009 een rol speelde bij de verkoop van vijf gevechtshelikopters, twaalf tanks en radiomateriaal aan Guinee-Bissau. Aan Libië zou hij ook 100.000 automatische geweren hebben helpen leveren, en ook nog eens 200.000 wapens, vier gevechtsheli’s en twee straaljagers aan Tsjaad. Ook nog op het indrukwekkende lijstje: luchtafweerraketten en pantservoertuigen aan Pakistan, zes C-130 transportvliegtuigen aan Indonesië en miljoenen kogels voor wapens aan Iran.

Opbrengst van 9 miljoen

Monsieur zelf heeft de beschuldigen altijd met klem ontkend. Volgens hem diende de wapenverkoop enkel als “excuus” voor zijn “baanbrekend spionagewerk”. Hij ontkende ook tussenpersoon geweest te zijn tussen wapenleveranciers en klanten. Zijn advocaten pleitten daarom voor de vrijspraak, maar het hof van beroep heeft hem uiteindelijk veroordeeld tot vier jaar effectieve celstraf en een boete van 1,2 miljoen euro.

Opmerkelijk: Het Brusselse gerecht hoopte Jacques Monsieur vooral financieel te kunnen straffen. Geschat wordt immers dat zijn illegale wapenhandel hem negen miljoen euro heeft opgeleverd, een bedrag dat men wilde terugvorderen door onder meer beslag te leggen op zijn meer dan honderd onroerende eigendommen. Maar in zijn arrest heeft het Brusselse hof van beroep die vordering verworpen. Volgens het hof zaten er in het gerechtelijk onderzoek te weinig elementen die aantonen dat de vele commissielonen bij de duistere deals daadwerkelijk aan Jacques Monsieur zijn uitbetaald.

Het is af te wachten of zijn opgelegde celstraf van vier jaar hem effectief ook zal afschrikken om uit de illegaliteit te blijven. Monsieur werd in het verleden al meermaals veroordeeld. In Brussel, maar ook in de Verenigde Staten en Frankrijk. Uitkijken dus of Jacques Monsieur nu definitief aan zijn laatste wapenfeit toe is.