Jobs, jobs, jobs, en 1.000 euro belastingverlaging

“Beste mijnheer Trump, onze nieuwe minister van Asiel en Migratie Maggie De Block is een strenge, maar rechtvaardige leider. Zij heeft het achterpoortje van de humanitaire visa gesloten en een onderzoek bevolen.” Gwendolyn Rutten tweette het bericht naar de Amerikaanse president nadat was uitgelekt dat zijn ambassade tekst en uitleg had gevraagd aan België over hoe dat nu juist zat met die humanitaire visa. De hele kwestie baart de Amerikanen – die sowieso al vinden dat Europa te laks met haar migratiebeleid omspringt – zorgen. En aangezien Belgen vandaag via een vereenvoudigde procedure de VS binnen kunnen, vinden ze de ontwikkelingen in het dossier maar niets.

Het heikele punt is vooral dat 107 van mensen die via humanitaire visa het land binnenkwamen spoorloos zijn. Stuk voor stuk mensen die hun visa kregen van het kabinet van voormalig staatssecretaris Theo Francken via N-VA’er Melikan Kucam. Francken vindt de tweet van Rutten dan ook maar niets. Hij tokkelde er zelf een paar naar Trump. “Dear mister president, geloof deze liberalen nooit. Ze waren de grootste fan van Hillary Clinton. En heeft u ooit Guy Verhofstadt ontmoet? I rest my case.”

En van die brief van de ambassade gelooft hij ook niet veel. Hij verwijt Open VLD dat ze de vertrouwelijke info moedwillig lekt.

Zijn opvolgster Maggie De Block ontkent in alle talen dat ze iets gelekt heeft. Maar ze bevestigt wel dat ze via Buitenlandse Zaken die brief heeft binnengekregen en dat haar medewerkers aan een antwoord werken. “Ademen, Theo”, tweet Rutten. “Het is vooral belangrijk dat we ervoor zorgen dat Belgen vlotjes naar Amerika kunnen blijven reizen.”(agy)

