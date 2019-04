Nog twee zwaargewond in ziekenhuis na “wilde teambuilding”

Het “wild varen”, zoals het bedrijf Ribevents zijn boottochtjes en teambuildings promoot, krijgt een gerechtelijk staartje. Uit amateurbeelden blijkt namelijk duidelijk dat de botsing tussen twee speedbootjes op de Schelde vrijdagavond erger had kunnen aflopen. De twee zodiacs met Nederlandse werknemers die op een bedrijfsuitje waren, botsten aan zeer hoge snelheid frontaal op elkaar. Twintig man ging overboord. Vier slachtoffers moesten naar het ziekenhuis worden overgebracht. Twee van hen waren er gisteren nog altijd erg aan toe. De andere slachtoffers liepen lichtere verwondingen of onderkoelingsverschijnselen op.

Het parket van Antwerpen maakte intussen bekend dat er een onderzoek wordt gestart naar de precieze omstandigheden van de botsing. Het onderzoek moet uitmaken of de regels werden gerespecteerd, of het verhuurbedrijf van de boten met alles in regel was en of de bestuurlui van de speedboten een fout hebben gemaakt. “We gaan alle processen-verbaal verzamelen en dan gaan we dat allemaal onderzoeken, wat vrij standaard is”, zegt parketwoordvoerster Sylvie Van Baden.

Koud water

De bootjes botsten frontaal op elkaar. BELGA

Feit is in ieder geval dat de botsing fataal had kunnen aflopen. Het is dankzij de Antwerpse Waterbus, de brandweer en een schip van rederij Vloot dat alle drenkelingen zo snel uit de Schelde konden worden gehaald. “Rond deze tijd van het jaar is het water nog altijd koud, zeker in de Schelde”, klinkt het bij de brandweer. “Bovendien is er daar ook nog eens een harde stroming. Onlangs hielden we nog een vrij grote oefening op het water met veel drenkelingen, en dan zie je toch dat dat van belang is, want nu was het pure realiteit.”

Bij Ribevents was zaterdag niemand bereikbaar voor een reactie.