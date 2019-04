“Verplicht witte kassa dan ook bij bakker of slager”

Het rapport van het Rekenhof over de witte kassa is aangekomen in de horecawereld, en hoe. Filip Vanheusden, voorzitter van Horeca Vlaanderen, is de verdachtmakingen over zijn sector, “de mooiste sector van het land”, stilaan kotsbeu. “Denkt u nu écht dat er alleen in de horeca gefraudeerd wordt? En toch gaat het altijd over ons en zijn wij de enigen die een witte kassa hebben moeten installeren. Vanaf een overigens compleet absurde grens van 25.000 euro jaaromzet. Alsof bakkers, slagers, kappers, noem maar op, minder fraudegevoelige sectoren zijn.”

“Schaf gewoon die 25.000 euro-regel af. Gelijke regels voor élke sector”, zegt Matthias De Caluwe, CEO van Horeca Vlaanderen. “Dat is niet alleen een administratieve vereenvoudiging voor de overheidsdiensten maar zorgt ook voor een gelijk speelveld voor alle ondernemers.” Zelfs als dat betekent dat élke handelaar een witte kassa moet installeren? “Aangezien een compenserende maatregel zoals de flexi-jobs ook al werd uitgebreid, is dat toch de logica zelve?“

“Niet schieten met kanon op mug”

“Ik begrijp heel goed dat de horeca het absoluut niet leuk vindt dat zij anders wordt behandeld dan de andere sectoren”, zegt Unizo-topman Danny Van Assche, in een vorig leven zelf nog actief bij Horeca Vlaanderen. “Of er in élke sector zwartwerk is, zal je mij niet horen zeggen. Maar of je de strijd daartegen per se moet aangaan door de witte kassa overal verplicht in te voeren, dat denk ik niet. Dit heeft veel weg van schieten met een kanon op een mug. Het probleem zal zich trouwens vanzelf oplossen naarmate de consument meer en meer elektronisch betaalt en cash geld uit beeld verdwijnt. Elektronische betalingen zijn namelijk perfect traceerbaar, alles verloopt dan officieel. Dat zeg ik niet alleen, dat zegt ook het Rekenhof: elektronische betalingen kunnen bijdragen tot een efficiëntere fraudebestrijding.”

Geen tombola

Horeca Vlaanderen onthoudt uit het rapport vooral dat 94 tot 97 procent van de uitbaters een witte kassa gebruikt. “Laten we daarop focussen in plaats van de mooiste sector van het land altijd eerst in een slecht daglicht te plaatsen”, zegt Matthias De Caluwe, die nog even de puntjes op de i zet rond het ‘pro-forma’-ticket dat élke klant krijgt om de rekening te controleren en dat uit dezelfde witte kassa gerold komt. “Twijfel er vooral niet aan dat alles wat in een geregistreerde kassa ingetikt is, traceerbaar is. Eventuele correcties, zelfs als de klant zijn btw-ticket niet meeneemt, staan altijd in het systeem en kunnen door de inspectiediensten nagekeken worden. De organisatie van een tombola lijkt ons daarom echt overbodig”, besluit de topman van Horeca Vlaanderen.