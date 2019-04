Van de vergaderzaal naar het klaslokaal

De Nederlandse beurswaakhond AFM moet op zoek naar een nieuwe baas of bazin. De huidige topvrouw Merel van Vroonhoven houdt het op 1 september namelijk voor bekeken. Kan gebeuren, natuurlijk. Maar toch is het groot nieuws, want Van Vroonhoven gooit haar professionele carrière over een totaal andere boeg. Ze wil namelijk lerares worden in het buitengewoon basisonderwijs.

Strandwandeling in november

Nee, ze nam haar beslissing niet in een opwelling, zo vertelt Van Vroonhoven in enkele Nederlandse kranten. Het borrelde al maanden. Al herinnert ze zich nog heel goed waar en wanneer ze de knoop doorhakte: op een koude regendag in november, tijdens een strandwandeling niet ver van haar woning in Den Haag. “Op dat moment – geen telefoon, geen muziek, geen afleiding, in de stromende regen – zag ik het. Ik moet het onderwijs in. Alles viel op zijn plaats”, zegt ze in zakenkrant FD. “Thuis keert dan de ratio terug. En de vraag: Durf ik het? Want ik zou wel allerlei dingen moeten opgeven. Een positie en alle voordelen ervan, want het is niet te combineren met deze baan. En natuurlijk komt ook de vraag: Kan ik het? Kan ik mij op mijn leeftijd omscholen?”

Niet dat ze haar baan beu was. “Integendeel. Ik heb de leukste baan die er is. Ik werk met plezier, heb bevlogen collega’s en ontmoet interessante mensen.” En het was al evenmin van moetens, want haar mandaat, gestart in 2014, werd onlangs verlengd tot 2023. “Maar ik kreeg steeds meer het gevoel dat ik in een bubbel leefde, waarin ik veel met andere bestuurders in vergaderzalen zit en uitsluitend werk met hoog opgeleiden. Een groep van happy few waar ik er zelf een van ben, in een samenleving die zich kenmerkt door een steeds grotere scheiding tussen haves en have nots. Ik wil een groter deel van mijn tijd besteden aan mensen die het niet vanzelfsprekend op eigen kracht redden.”

Autistische zoon

Blijft de vraag waarom iemand die al sinds 1993 tal van directiefuncties bekleedde bij topbedrijven, zoals bankengroep ING en verzekeraar NN, en ook bestuurder was bij de Nederlandse Spoorwegen en de Nederlandse beurswaakhond, nu kiest voor het onderwijs. En dan nog voor het bijzonder onderwijs.

“Omdat ik bij mijn zoon met autisme heb gezien hoe je als leerkracht het verschil kunt maken voor een kind”, zegt ze in de Volkskrant. “Ik herinner me dat mijn zoon op de basisschool een spreekbeurt moest houden. Dat vond hij heel moeilijk natuurlijk. Maar doordat zijn leerkracht de tijd nam hem een-op-een voor te bereiden en een veilige omgeving te creëren, wist hij zichzelf te overtreffen. Zo zijn er in de loop der jaren veel meer mensen geweest die keken naar zijn talenten in plaats van naar zijn beperking.”

6 keer minder verdienen

Haar overstap van het pluche in de vergaderzaal naar het klaslokaal kost Merel van Vroonhoven in elk geval een pak duiten. Bij de financiële toezichthouder verdiende ze als topvrouw 233.000 euro per jaar. In het onderwijs zal dat “maximaal een dikke 40.000 euro zijn”, zo schrijft Business Insider. Of ze daarbij heeft stilgestaan? “Geen enkel moment. Het is goed te beseffen hoe belangrijk onderwijs is voor onze maatschappij, maar dat komt niet alleen tot uiting in een salaris. Dat zit ook in een bepaald respect voor het beroep.”

Door het nakende vertrek van Van Vroonhoven moet de Nederlandse regering nu op zoek naar een opvolger. Financiënminister Wopke Hoekstra noemt haar vertrek alvast “jammer”, maar vindt de beslissing om voor de klas te gaan staan tegelijk “heel stoer”. Ook Paul Rosenmöller, voorzitter van de beurswaakhond, ziet de topvrouw “niet graag vertrekken” maar gunt “het speciaal onderwijs van harte iemand met die intrinsieke gedrevenheid”.