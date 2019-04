Niet mobiel? De winkelbus brengt je naar de supermarkt

Een onderzoek aan de Universiteit Antwerpen stelt dat zo’n 5 procent van de Vlamingen in een ‘voedselwoestijn’ woont. Armere, achtergestelde buurten waar de inwoners verder dan een kilometer moeten wandelen naar de dichtstbijzijnde supermarkt of buurtwinkel, en waar het dus moeilijk is om verse, betaalbare en gevarieerde voeding te vinden. Zo wordt ook de Antwerpse Luchtbal benoemd, afgesloten van de stad, een eilandje op zichzelf. Een plek waar diensten en voorzieningen steeds schaarser worden en de bewoners een ouder profiel hebben. De stad Antwerpen ging dan ook te rade bij de bewoners zelf en hun grootste nood bleek een gebrek aan winkels, en bijgevolg ook een manier om tot bij een winkel buiten de wijk te geraken. Met Samana, een onderdeel van de Christelijke Mutualiteit, wordt er nu een proefproject op poten gezet.

Een busje met vier haltes in de wijk rijdt bewoners naar de Colruyt. “Het gaat om een proefproject dat we eind april starten in de wijk. Het is echt een experiment, want we weten nog niet of er genoeg interesse zal zijn”, zegt Kathleen Van Wallen van Samana, die het project mee op poten heeft gezet. De samenwerking met Colruyt is eerder toevallig. “Wij hebben met de keten al een boodschappenlijn, waar mensen die fysiek gehinderd zijn, telefonisch hun boodschappen kunnen doorgeven en kunnen laten leveren door hun eigen buurtbewoners. De ‘winkelbus’ is een voortzetting en uitbreiding van de boodschappenlijn.”

Waarom de mensen halen als de boodschappen ook geleverd kunnen worden? “Sommige mensen gaan gewoon graag zelf naar de supermarkt en ze willen dan zelf hun groenten of fruit gezien hebben voor ze het kiezen. En er zit ook een sociaal luik aan.”

De bus zal tijdens het project vijf maandagen op rij uitrijden. Bij Colruyt zelf worden de mensen ontvangen en begeleid, zo zullen ze uitleg krijgen over rode en zwarte prijzen. De mensen mogen ook hun tijd nemen, de bus vertrekt pas weer als iedereen klaar is. “We gaan hen niet opjagen, nee, we weten ook dat er vaak een koffietje gedronken wordt en er ook hapjes beschikbaar zijn. De mensen mogen hun tijd nemen.”

Samana betaalt de bus, chauffeur en vrijwilligers. De verplaatsingskosten en communicatie worden betaald door de stad. Inschrijven is verplicht want als er geen interesse is, dan zal de bus ook niet uitrijden.