President Maduro vraagt Mexico en Uruguay om nieuwe bemiddelingspoging

De Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft zaterdag Mexico en Uruguay gevraagd om een nieuwe bemiddelingspoging te ondernemen. Beide landen hadden al eens eerder een poging gedaan om de politieke crisis helpen op te lossen in het land. De socialistische regering en de door de VS gesteunde oppositie zijn er in een bittere machtsstrijd verwikkeld.

Maduro deed de uitspraak nadat beide kampen zaterdag weer op straat waren getrokken. De aanhangers van Maduro en die van oppositieleider Juan Guaido kwamen nogmaals met duizenden op straat in hoofdstad Caracas en verschillende andere steden. “Venezuela vraagt steun en begeleiding voor een grote vredesdialoog, een dialoog van begrip”, zei Maduro aan zijn aanhangers, die aan het presidentieel paleis van Miraflores waren bijeengekomen.

Mexico en Uruguay hadden in januari voorgesteld om te bemiddelen tussen Maduro en Guaido. Die laatste weigerde toen ieder gesprek.

Maduro richtte zich daarnaast ook tot Bolivia en de Caraïbische landen. “Laten we al onze kaarten op tafel leggen. Dat de terroristische aanvallen en hinderlagen stoppen. En met begeleiding van Mexico, Bolivia, Uruguay en de Caraïben kan Venezuela binnenkort een dialoog organiseren met alle sectoren”, zei Maduro.

“Valse dialoog”

Guaido heeft tot nu toe ieder gesprek met de Venezolaanse regering geweigerd. Hij zegt dat die slechts een “valse dialoog” kan zijn, waarmee Maduro tijd probeert te winnen.

“We zijn hier en we blijven hier! Allemaal op straat, voor de definitieve fase die de usurpatie beëindigt!”, zei Guaido op zijn beurt aan enkele duizenden aanhangers, die zaterdag verzameld hadden in het oosten van Caracas.

Guaido riep al op tot een nieuwe betoging, komende woensdag, zodat de beweging niet zou stilvallen. De 35-jarige voorzitter van het parlement, de enige instelling die de oppositie in handen heeft, had vrijdag aangekondigd om “de druk op te drijven zoals nooit eerder in de geschiedenis”.