Uitgebreide delegatie onder leiding van premier Michel herdenkt Rwandese genocide: “Laten we ook na kwarteeuw nog lessen trekken”

Een privilege. Zo omschreef Charles Michel zijn aanwezigheid zaterdagavond in Kigali. De premier is minder dan 48 uur in Rwanda om er vandaag en morgen de herdenkingsplechtigheden rond 25 jaar genocide bij te wonen. “Ons land wil een drijvende kracht blijven in de strijd tegen geweld en discriminatie.”

Vandaag, zondag 7 april, is het exact 25 jaar geleden dat tien Belgische para’s het leven lieten in Rwanda. En in die woelige dagen in april 1994 kwamen nog eens twaalf andere Belgen ook om. Het was het sein voor de toenmalige regering-Dehaene om de Belgische blauwhelmen terug te halen uit Rwanda. Wat volgde was een genocide die in 100 dagen aan minstens 800.000 Rwandezen, voornamelijk Tutsi’s, het leven kostte. In Rwanda zelf wordt het aantal slachtoffers zelfs op een miljoen geschat. Ook een kwarteeuw later hangt de genocide nog als een gitzwarte schaduw over het land.

Foto: Photo News

Om die tragische gebeurtenis te herdenken, is premier Charles Michel (MR) zaterdagavond iets na vijf uur in Kigali aangekomen voor een bezoek van minder dan 48 uur. In zijn zog volgen zowat 120 Belgen om de herdenkingen bij te wonen. Onder hen heel wat militairen, familieleden van de vermoorde para’s en ook een handvol jongeren uit Belgische scholen, geselecteerd door een project van het Belgische herdenkingscentrum War Heritage Institute.

Wachten op excuses

Michel is voor het eerst sinds tien jaar nog eens in Rwanda. Zijn vorige bezoek bracht hij als minister van Ontwikkelingssamenwerking. “We moeten blijven herdenken”, sprak hij zaterdagavond in de Belgische ambassade, waar de vele tientallen Belgen die in Kigali wonen en de uitgebreide delegatie ontvangen werden. “Laten we ook na een kwarteeuw de nodige lessen trekken om in de toekomst krachtiger te reageren op alle vormen van geweld en discriminatie.”

LEES OOK. Een kwarteeuw na de genocidehel in Rwanda: “De frustratie en de wrok blijven. Vroeg of laat moet de bom opnieuw barsten”

Michel is de eerste premier die terugkeert naar Rwanda sinds Guy Verhofstadt in 2000. Die verontschuldigde zich toen voor het vertrek van de Belgen en vroeg vergiffenis aan het Rwandese volk dat de Belgische regering te weinig had gedaan om de genocide te voorkomen. Of Michel vandaag ook excuses in petto heeft, wil hij nog niet zeggen.

Foto: BELGA

Opgewacht door Kagame

Tegen alle verwachtingen in werd Charles Michel gisteravond met groot vertoon op het vliegveld opgewacht door Rwandees president Paul Kagame. Michel kon hem alvast vertellen dat ons land aan een wet werkt die het ontkennen van de Rwandese genocide voortaan strafbaar maakt. De wet wordt in principe na de paasvakantie, in een van de laatste plenaire vergaderingen van de Kamer, definitief goedgekeurd.

Wat we na de verrassingsontvangst van Kagame nog mogen verwachten, is onduidelijk. Maar sowieso wacht de ontslagnemende eerste minister vandaag een druk programma. Hij woont de herdenkingsplechtigheid bij, geleid door president Kagame, in het Gisozi Memorial Centre, op een van de heuvels rond Kigali. Die ceremonie is de start van een officiële rouwperiode van honderd dagen – de duur van de genocide. Later vandaag volgen nog een herdenkingsmars en -plechtigheid in het Amahorostadion.

Maandag neemt premier Michel deel aan de herdenkingsplechtigheid in het Belgian Memorial Centre van Camp Kigali, ter nagedachtenis van de tien paracommando’s en de andere Belgische slachtoffers. Kort na de middag vertrekt de premier alweer naar België, aangezien hij dinsdagmorgen al andere verplichtingen heeft.

Herdenkingsdag voor 252 slachtoffers

Sinds 1998 viert ons land op 7 april een nationale herdenkingsdag. Op die dag vindt ook ieder jaar een plechtigheid plaats aan het graf van de Onbekende Soldaat in Brussel. Op die nationale herdenkingsdag worden alle overleden Belgische militairen herdacht. Sinds 1951 – in Korea – lieten intussen 252 militairen het leven, voornamelijk in de Koreaanse oorlog in 1951 en in Congo in 1960. De laatste militair die omkwam tijdens een missie was Ronny Piens, in 2015 in Mali.

Omdat het dit jaar de 25ste verjaardag is van de tragische gebeurtenissen in Rwanda, wordt de plechtigheid in Brussel bijgewoond door koning Filip.