Frituur Davy officieel gekroond tot beste van Vlaanderen: “Resultaat van twintig jaar hard werken”

Bissegem / Kortrijk - Frituur Davy is de beste frituur van Vlaanderen en dat werd zaterdagavond gevierd in Bissegem. De zaakvoerders kregen het meeste stemmen van het publiek en de jury. Voor de klanten was er zaterdag gratis friet.

Na Gent en Izegem was het de beurt aan frituur Davy uit de Kortrijkse deelgemeente Bissegem om uitgeroepen te worden tot beste frituur van Vlaanderen. Het Nieuwsblad organiseerde de wedstrijd voor de derde keer. Daarvoor werd in totaal ruim 180.000 keer gestemd. Wie het hoogst scoorde kreeg bezoek van de jury. En daar stak de Bissegemse frituur andere goeie frituren de loef af. Zaakvoerder Davy Vannieuwenhuyze (40): “Het is het resultaat van twintig jaar hard werken en het hebben van een eigen identiteit. Alles is vers en we streven naar topkwaliteit. De kwaliteit van de aardappel is ook super belangrijk.”

Chef-kok

Vannieuwehuyze volgde een opleiding tot chef-kok in Koksijde en werkte onder meer in het restaurant van de broers Boxy, toen nog in Kortrijk.

De frituur nam hij 20 jaar geleden over van Bissegems icoon Bertrand die 33 jaar in zijn barak frieten bakte. Ondertussen is de barak vernieuwd maar ze blijft staan aan de spooroverweg in Bissegem. Een plek die iedereen kent. Vannieuwenhuyze: “De ligging is erg belangrijk en schrijf erbij dat ik volhou omdat er met Melissa Buyse een sterke vrouw achter mij staat.”

Voor hun klanten, willen ze graag het beste. Ze maken zelf kaaskroketten, garnaalkroketten, tartaar, stoofvlees, stoofvleessaus. Sinds kort hebben ze ook een eigen huisgemaakte saus. En je krijgt je frieten in een puntzak.

Burgemeester Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) mocht de cheque uitreiken. Van Quickenborne: “Wij hadden de ambitie om met Kortrijk de beste stad van Vlaanderen te worden. Davy en Melissa gaven al het goede voorbeeld met de beste frituur van Vlaanderen.”

De winnaars van vorige edities zagen hun omzet met 20 procent stijgen. Het wordt dus nog drukker op vrijdag- en zaterdagavond in Bissegem. Davy mag ook een jaar lang gratis Bicky's weggeven, zij het beperkt in aantal.

‘Verse frietjes in de mond, maken het humeur van een mens gezond’ is het motto van frituur Davy. Vannieuwenhuyze: “Wij amuseren ons en willen mensen gelukkig maken.”