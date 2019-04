Man met aanhoudende erectie moet top van penis laten amputeren

Brussel - Van de regen in de drop: een 52-jarige man uit Uttar Pradesh, het noorden van India, had het al niet getroffen, want hij liep al twee dagen rond met een aanhoudende erectie, een priapisme in wetenschappelijke termen. Het werd echter nog veel erger toen bleek dat onhandige artsen bij een poging om hem van zijn probleem af te helpen, een fout maakten waardoor hij gangreen ontwikkelde. Resultaat: een deel van zijn penis moest geamputeerd worden. De zaak werd onlangs door het British Medical Journal gepubliceerd.

De man, wiens identiteit niet vrijgegeven werd, meldde zich in het King George’s ziekenhuis in Lucknow, de hoofdstad van Uttar Pradesh. Hij wandelde al twee dagen rond met een priapisme, een pijnlijke aandoening, meestal veroorzaakt door ziektes zoals leukemie en sikkelcelanemie, maar ook bijvoorbeeld door medicatie zoals Viagra.

De onfortuinlijke man werd onmiddellijk geopereerd: zijn urinebuis werd verwijderd, het bloed werd uit zijn penis gedraineerd en een katheter werd ingebracht. Zijn penis werd ook afgebonden.

Enkele dagen later stond de onfortuinlijke man terug in het ziekenhuis. “Zijn penis was donkerder geworden en er was een groot kleurverschil merkbaar met zijn eikel”, zo legt dr. Saqib Mehdi uit in het rapport. De man had met andere woorden gangreen ontwikkeld door het te strakke afbinden van de penis, waardoor bloedcirculatie onmogelijk geworden was. Er zat niets anders op dan een deel ervan te amputeren.

Drie weken na de toch wel levensveranderende operatie kon de man opnieuw normaal urineren.