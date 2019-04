Was Amerikaanse oorlogsheld eigenlijk een vrouw?

De Pools-Amerikaanse generaal Casimir Pulaski, beschouwd als een oorlogsheld nadat hij het leven van de allereerste Amerikaanse president George Washington redde, blijkt nu ofwel een vrouw ofwel androgeen te zijn. Dat ontdekten wetenschappers na onderzoek van zijn skelet.

Al in zijn tienerjaren raakte Casimir Pulaski, geboren in een welgesteld gezin in het Warschau van 1745, erg geïnteresseerd in de politiek. Een passie die hij van zijn vader met de paplepel meekreeg. Het duurde niet lang voor hij in eigen land duchtig streed voor de Poolse onafhankelijkheid, tot grote ergernis van Rusland. Het leverde de jonge militair een verbanning op. Daarop vluchtte Pulaski weg naar Parijs, waar hij de Amerikaanse revolutionair Benjamin Franklin ontmoette. Het was het begin van zijn relatie met Amerika.

President gered

In 1777 vocht Pulaski, op dat moment een dertiger, tegen de Britse troepen in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog. Hij zat er in het leger van generaal George Washington, later de allereerste president van Amerika, en werd door zijn strijdmakkers vereerd voor zijn moed en doorzettingsvermogen. Ook strategisch bleek Pulaski een aanwinst: hij werd zelf generaal en hervormde de Amerikaanse cavalerie.

Pulaski wordt zowel in Polen als Amerika als een oorlogsheld beschouwd. Dit standbeeld staat in Washington, D.C. Foto: Shutterstock

Uiteindelijk redde de Poolse verzetsstrijder zelfs het leven van Washington tijdens de Slag om Brandywine. Pulaski doorzag er een hinderlaag en adviseerde de latere president op het juiste moment de juiste vluchtroute. Een heldendaad.

Twee jaar later stierf Pulaski: hij werd op 34-jarige leeftijd neergeschoten in de Slag om Savannah, een stad in de Amerikaanse staat Georgia. Zijn skelet werd er vervolgens meer dan twee eeuwen bewaard, in een metalen doos onder een monument. Toen het monument zo’n 20 jaar geleden tijdelijk verwijderd werd voor renovatie, konden onderzoekers de resten opgraven en bestuderen. Eindelijk zou het een en ander duidelijk worden.

“Zo vrouwelijk als maar kan”

Charles Merbs, die destijds forensisch antropoloog was aan de Arizona State University, onderzocht de resten van het skelet toen samen met forensisch wetenschapper Dr. Karen Burns van de universiteit van Georgia. “Nog voor ik naar binnenging zei Burns me dat ik niet al schreeuwend buiten mocht rennen”, zegt Merbs aan BBC. “Ze zei: bestudeer het allemaal heel zorgvuldig en laten we dan samenzitten om het te bespreken.” Toen Merbs binnenging had hij snel door waarom ze dat zei. “Ik zag meteen dat het skelet zo vrouwelijk is als maar kan.”

Het duo moest nadien aantonen dat het wel degelijk de beenderen waren van de mannelijke oorlogsheld. “We moesten bewijzen dat het niet de resten waren van iemand anders”, klinkt het. Maar dat lukte, of toch in eerste instantie: de verwondingen die Pulaski doorheen zijn carrière had opgelopen, bij het vechten en paardrijden, bleken overeen te komen met markeringen die nog steeds op de beenderen te zien waren.

DNA

De volgende stap in het onderzoek was een DNA-test. Dat bleek dan weer geen sinecure. Merbs en Burns konden de overblijfselen van een achternicht van Pulaski traceren om na te gaan of het een match was. Helaas: het wetenschappelijk onderzoek naar DNA stond toen nog niet op punt en de test leverde niet het gewenste resultaat. Het onderzoek werd geklasseerd als “een opinie”, de botten opnieuw begraven bij het monument.

Nu, zoveel jaar later, werpt meer geavanceerd onderzoek nieuw licht op de zaak. Drie onderzoekers deden een tweede, geoptimaliseerde DNA-test en konden zo bewijzen dat de beenderen wel degelijk van Pulaski zijn: het verwantschap met de nicht was overduidelijk. Antropologe Virginia Hutton Estabrook, één van de nieuwe onderzoekers, benadrukt ook de structuur van de botten. “Bij vrouwen is de bekkenholte veel ovaler, bij mannen is het meer hartvormig”, zegt ze. “Dat van Pulaski zag er erg vrouwelijk uit.” Ook zijn gelaatsstructuur en kaaklijn waren erg fijn en vrouwelijk.

Casimir Pulaski had kenmerken van beide geslachten Foto: American Battlefield Trust Casimir Pulaski

Wellicht was Casimir Pulaski, de verengelste versie van Kazimierz Pułaski, androgeen. Volgens de Verenigde Naties wordt 1,7 procent van de wereldbevolking geboren met interseksuele kenmerken - kortom: zowel vrouwelijke als mannelijke eigenschappen. In 1777 was dat uiteraard een ongekend gegeven. “Het is onwaarschijnlijk dat Pulaski, die als man werd opgevoed, ooit gedacht heeft dat hij eigenlijk een vrouw of beiden was”, zegt Merbs. “Misschien dacht hij wel dat ‘er iets mis was’, maar vroeger wist men dat gewoon niet.”

Het onderzoek naar Pulaski wordt ook uiteengezet in de documentaire ‘America’s Hidden Stories: The General Was Female’.