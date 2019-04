33 landen later: Nederlander bereikt Sydney na drie jaar in elektrische auto

BRUSSEL - Drie jaar na zijn vertrek uit Houten in een elektrische auto en met ruim 95.000 kilometer en 33 landen achter de rug heeft de Nederlandse avonturier Wiebe Wakker zondag Sydney bereikt. Na 1119 dagen heeft Wakker de langste reis ooit in een elektrische auto op zijn naam gezet.

“De aankomst was geweldig, de adrenaline giert nog door mijn lichaam’‘, reageerde Wakker, die door twee helikopters en een stoet van 50 elektrische auto’s door de straten van Sydney naar de finish werd begeleid. “De parade had voor mij een symbolische waarde. Ik heb altijd alleen gereisd maar ben gesteund door honderden mensen die mij hun energie aanboden en met een doel om de mogelijkheden van elektrische mobiliteit te laten zien.”

Foto: AFP

Wakker verliet Houten op 15 maart 2016. Zijn route bracht hem van Nederland via West- en Oost-Europa, het Midden-Oosten, India en Zuidoost-Azië, naar Australië. Zeker tweeduizend mensen uit meer dan veertig landen boden hem via zijn website onderdak en eten aan. Maar ook in kleine dorpen, waar door een gebrek aan internet bewoners nauwelijks iets van zijn reis wisten, werd hem alle hulp toegezegd. “Die onverwachte steun zal me het meeste bijblijven. Verbazingwekkend, maar wel geweldig om te zien dat zoveel mensen bereid zijn je onbaatzuchtig te helpen.”

Slechts 300 euro

De auto, een omgebouwde stationwagon genaamd de Blue Bandit, heeft een actieradius van 200 kilometer. De originele niet-omgebouwde versie zou 6.785 liter benzine hebben verbruikt tijdens de 95.000 km lange tocht van Houten naar Sydney. De Blue Bandit verbruikte 17 megawatt uur elektriciteit. Dit zou normaal 2.355 euro hebben gekost, maar Wiebe redde het dankzij alle steun die hem werd geboden met slechts 300 euro.

De grootste uitdagingen waar Wakker voor kwam te staan, waren voornamelijk van logistieke en technische aard. Mentaal heeft hij naar eigen zeggen in die drie jaar tijd niet of nauwelijks problemen ondervonden. “En als je aan zo ‘n reis begint, weet je dat je uitdagingen gaat tegenkomen. Locals stonden vaak ongevraagd klaar om me te helpen als ik hulp nodig had. In India hielpen locals met het repareren van de auto. Soms kreeg ik zelfs geld toegestopt wanneer ik voor een grote reparatie stond. Ik ben heel dankbaar voor alle hulp, het heeft me gevormd als persoon.”