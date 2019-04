Overvallers proberen bankautomaat te kraken in Berchem, daders vluchten zonder buit

Antwerpen / Berchem - Op de Grote Steenweg in Berchem hebben overvallers geprobeerd om een bankautomaat te kraken in het Belfius-kantoor. Dat mislukte en ze moesten vluchten zonder buit. De ontmijningsdienst DOVO is ter plaatse.

De Grote Steenweg werd een tijdlang afgesloten in de richting van Antwerpen tussen de Pulhoflaan en de Jan Moorkensstraat. Intussen is de drukke straat weer vrijgegeven. Ook het Belfius-bankfiliaal is opnieuw vrijgegeven.

“Er werd geprutst aan een van de automaten en er hangt een substantie aan”, zei Sven Lommaert, woordvoerder van de lokale politie van Antwerpen. “Om het zekere voor het onzekere te nemen komt DOVO ter plaatse. We kunnen nu nog niet zeggen of het om een mislukte plofkraak gaat.”

Intussen werd duidelijk dat het om een mechanische poging tot kraak ging, zonder explosieven. Het gaat dus niet om een plofkraak.