Passagiers op vliegtuig stoppen uitwijzing van veroordeelde verkrachter, nu spreekt zijn slachtoffer: “Ik hoop dat jullie trots zijn”

Yaqub Ahmed was in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld voor verkrachting. De Somalische vluchteling zou uitgewezen worden naar Somalië, maar passagiers op zijn vlucht - niet op de hoogte van zijn misdaad - zorgden ervoor dat die uitwijzing niet kon doorgaan. Nu doet zijn slachtoffer voor het eerst haar verhaal aan de Britse krant The Daily Mail. “Goed, jullie wisten het niet, maar ik hoop dat jullie trots zijn dat jullie iets gestopt hebben waar ik al zo lang op wachtte: iets dat ervoor zou zorgen dat ik me weer veilig zou voelen.”

Een verschrikkelijke groepsverkrachting, met die herinnering moest het slachtoffer van Ahmed al meer dan tien jaar leven. Ze werd op haar zestiende verkracht door de man en zijn drie kompanen, en moest jaren wachten op zijn uitwijzing. Toen die eindelijk zou plaatsvinden, hoopte ze zich voor het eerst in jaren weer veilig te voelen, maar ook dat was haar niet gegund, zo vertelt ze nu.

Het filmpje van de uitwijzing van Ahmed en de passagiers die het voor hem opnamen ging meteen viraal, ondertussen al bijna een jaar geleden. Ahmed riep en tierde erop los, en de andere passagiers konden dat niet aanzien: “Haal hem van het vliegtuig”, klonk het massaal. Zij wisten niet dat de man veroordeeld was voor verkrachting, maar dat is louter bijzaak, vindt zijn slachtoffer. De vrouw getuigde anoniem aan The Daily Mail.

“Hoe kon je een verkrachter verdedigen. Hoe kon je tussenkomen? Hij was geboeid, hij werd het land uitgezet. Wie denken jullie wel dat je zijn, dat je de rechtsgang belemmert?”

“Goed, jullie kenden de situatie niet, maar ik hoop dat jullie trots zijn dat jullie iets gestopt hebben waar ik al zo lang op wachtte: iets dat ervoor zou zorgen dat ik me weer veilig zou voelen. Denken jullie dat zijn gegil erg was? Je moest eens horen hoe ik geroepen heb.”

De vier mannen die haar verkrachtten, kregen samen 35 jaar cel. Ahmed wachtte aan het einde een uitwijzing, en een andere dader is vermoedelijk gestorven nadat hij naar Syrië vluchtte om voor ISIS te vechten. De uitwijzing van Ahmed moest haar een beetje gemoedsrust geven, maar nu die gestopt werd, is de vrouw helemaal terug bij af.

“Ik voel me meestal gewoon wanhopig. Het gaat nooit stoppen. Ik ga het nooit achter mij kunnen laten. Ze moeten hem uitwijzen. Hoe konden ze toestaan dat dit gebeurde? Het is een absolute grap. Ik dacht dat slachtoffers rechten hadden, waar zijn mijn rechten nu?”

Ahmed verblijft volgens The Daily Mail nog steeds op Brits grondgebied, in een gesloten centrum waar hij wacht op een nieuwe uitwijzing.