Yannick Carrasco gaat opnieuw onderuit in China

Het Dalian Yifang van Yannick Carrasco heeft zondag thuis met 1-2 verloren van Tianjin Teda in de Chinese Super League.

Johnathan (15.) opende de score voor de bezoekers. Zeven minuten na rust lukte Nyasha Mushekwi de gelijkmaker. In de 82e minuut bezorgde opnieuw Johnathan Tianjin Teda de volle buit. Carrasco stond de hele match op het veld.

Na vier speeldagen is Dalian Yifang twaalfde in de stand met twee punten. Tianjin Teda staat op de achtste plaats met zes punten. Het Shandong Luneng van Marouane Fellaini, dat vrijdag 1-1 gelijkspeelde bij Shenzen, is vierde met acht punten. Mousa Dembélé verloor zaterdag met Guangzhou R&F de derby tegen Guangzhou Evergrande met 2-0. Dembélés team is met twee punten terug te vinden op de dertiende stek.