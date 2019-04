Vrasene / Beveren-Waas -

Bij een spectaculair ongeval in een bocht van de Mosselbank in Vrasene zijn zaterdagnamiddag als bij wonder alleen maar lichtgewonden gevallen. Een bestuurder en zijn passagier, beiden uit Nieuwkerken, waren in een bocht de controle over het stuur van hun auto verloren. De wagen kwam in de gracht terecht en kwam tegen een elektriciteitspaal tot stilstand. De inzittenden moesten door de hulpdiensten uit het wrak worden bevrijd.