“Dringende oproep” van VN om wapens twee uur neer te leggen in Libië voor evacuatie van gewonden en burgers

De Ondersteuningsmissie van de Verenigde Naties in Libië (Unsmil) heeft zondag een “dringende oproep” gedaan tot een “humanitair bestand” van twee uur in de zuidelijke periferie van de Libische hoofdstad Tripoli, om gewonden en burgers te kunnen evacueren in het licht van de militaire escalatie van de voorbije dagen.

Unsmil (United Nations Support Mission in Libya) “roept alle gewapende partijen in de regio Wadi Rabi, al-Kayekh, Qaser Bin Ghashir en Azizia (ten zuiden van Tripoli) op een humanitair bestand na te leven van 16 tot 18 uur, om de evacuatie van gewonden en burgers door ploegen van de hulpdiensten en de Libische Rode Halve Maan veilig te laten verlopen”, deelde de VN-missie mee.

Het leger van maarschalk Khalifa Haftar, de sterke man van het oosten van Libië, zei zondag dat hij een eerste luchtaanval op de voorsteden van Tripoli had uitgevoerd. Zijn rivalen van de eenheidsregering GNA (Government of National Accord) kondigden van hun kant een algemeen “tegenoffensief” aan in alle steden van het land.

‘s Morgens werden hevige gevechten gemeld op een 50-tal kilometer ten zuiden van Tripoli, wat op een verdere escalatie leek te wijzen, ondanks de oproepen van de VN tot kalmte.