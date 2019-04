Preud’homme over nieuwe middenvelder voor Standard: “Een interessante speler, maar nog geen akkoord”

Om Razvan Marin, die straks naar Ajax vertrekt, te vervangen denkt Standard aan Selim Amallah. De 22- jarige middenvelder van Moeskroen zou in Luik zelfs een contract voor vier seizoen kunnen tekenen.

Michel Preud’homme wou er op de persconferentie daags voor de topper tegen Club Brugge niet te veel over kwijt, maar bevestigde de interesse. “Er is nog geen akkoord tussen de clubs”, zei de Luikse T1 en TD. “Het is een profiel dat ons interesseert, maar we zijn niet de enige club. Zolang de transfer niet voltooid is, zal ik geen verder commentaar geven. Maar het is een goeie speler.”

Preud’homme selecteerde 23 spelers voor de wedstrijd op Jan Breydel. “We hebben opnieuw enkele zieken en spelers met pijntjes. Met Laifis (tegen Gent nog op de bank begonnen, nvdr.) gaat het al beter. Enkele spelers zijn onzeker, waaronder Mpoku. We zullen morgen zien of hij klaar geraakt”, aldus Preud’homme.