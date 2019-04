Wayne Rooney van het veld gestuurd in MLS na schandalige tackle: “Ik wilde hem geen pijn doen”

Wayne Rooney laat in de Amerikaanse MLS op zijn 33ste nog geregeld zien dat hij nog aardig tegen een balletje kan trappen, maar in de nacht van zaterdag op zondag sloegen de stoppen helemaal door bij de vroegere vedette van Manchester United. De spits van DC United trapte bij een 3-0 achterstand Diego Rossi, uitblinker bij tegenstander Los Angeles FC, verschrikkelijk aan. Hopeloos te laat én op kniehoogte.

Tot verbazing van zowat iedereen bedacht de scheidsrechter Rooney echter met een gele kaart. De videoref was er gelukkig als de kippen bij om zijn collega op zijn fout te wijzen: (donker)rood voor Rooney.

“Hier heb ik niets op te zeggen”, was Rooney achteraf eerlijk tegenover Reuters. “Ik had eigenlijk al meteen rood verwacht toen de scheidsrechter geel gaf voor mij. Dit is gewoon de juiste beslissing. Ik had geen kwade bedoelingen en wilde hem (Rossi, nvdr) geen pijn doen. Maar ik had hem wel flink te pakken.”

Rossi lachte echter het laatst: ondanks de zware charge lukte de 21-jarige Uruguayaanse aanvaller nog een hattrick toen Rooney allang in de douches stond.