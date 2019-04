Code geel: onweer barst los boven Vlaanderen. “Lokaal tot 20 liter neerslag mogelijk”

De renners in de Ronde van Vlaanderen kregen een stralende namiddag, maar nu de finish gepasseerd is, is daar ook het aangekondigde onweer. In heel het land geldt vanavond code geel. Lokale onweersbuien kunnen plaatselijk voor veel neerslag zorgen.

“De laatste dag van de week begint nog met opklaringen, maar in de loop van de namiddag neemt de bewolking toe”, luidde het vanochtend in een persbericht van KMI. “Lokaal ontstaan er buien die kunnen uitgroeien tot onweer, vooral in het zuidwestelijke landsgedeelte. Het KMI kondigt zondagnamiddag en -avond code geel af voor onweersbuien die plaatselijk voor zeer veel neerslag op korte tijd kunnen zorgen.”

Omstreeks 16.30 uur ontwikkelde zich de eerste onweerszone boven de driehoek Aalst - Ninove - Brussel. Dat meldt Noodweer Benelux. “We zien daar twee onweerskernen in een omvangrijk buiengebied. Die trekken langzaam naar het westen van het land.”

Update 16u30. Er heeft zich zojuist een intens onweer gevormd ten westen van Brussel, dit trekt traag naar het westen. Ook in de regio Antwerpen zijn er buien gevormd maar voorlopig nog zonder onweer.

Samen met de organisatie van de Ronde van Vlaanderen hield Noodweer het luchtruim boven Oudenaarde en Kluisbergen nauwlettend in de gaten. “De lucht boven heel Oost- en West-Vlaanderen is wel instabiel, wat betekent dat er zich op elk moment een bui kan vormen die onweer met zich meebrengt. Als dat gebeurt, rekenen we toch al snel op 10 à 20 liter neerslag per vierkante meter.”

Boven Antwerpen ontwikkelen zich voorlopig enkele buien, maar van het voorspelde onweer is ook daar voorlopig nog niet veel te merken.