Neem eens een abonnement op je favoriete ijsjessmaak

Lichtervelde - In Zuivelhoeve De Bossneppe werd afgelopen weekend het ijsjesseizoen officieel afgetrapt. Voortaan kan je er een abonnement nemen op je favoriete smaak. Zo krijg je een melding wanneer die in de vitrine ligt.

Zaterdag werd er al even warm gelopen, maar zondag ging het ijsjesseizoen officieel van start. Zuivelhoeve De Bossneppe langs de Kortrijkstraat in Lichtervelde heeft een druk weekend achter de rug. “Al bij al is het goed verlopen”, zegt Kurt Dely, uitbater van De Bossneppe.

“Zoals altijd zijn er wel een paar zaken die te kort waren, maar de problemen werden snel opgelost. Een grote stormloop was het niet, maar we zijn wel tevreden. Zondag zat het weer ook niet helemaal mee.” De Zuivelhoeve probeert elk jaar te openen met een nieuwigheid. Zo werd vorig jaar nog een gloednieuw verhoogd terras geopend, met spectaculair uitzicht op de landelijke omgeving. Dit jaar starten ze met een smaakabonnement voor de klanten. Via een digitaal systeem kunnen klanten hun favoriete smaken kiezen. Wanneer die in de vitrine liggen, krijgen ze een e-mail.

“Ik heb meer dan 70 smaken en kan er maar 30 in de vitrine leggen. Sommige klanten die een ‘specialleke’ willen, moeten we dus af en toe teleurstellen. Met het smaakabonnement weten de klanten precies wanneer hun smaak voorradig is”, zegt Dely.

Speciale smaken

Intussen hebben al honderden mensen zich ingeschreven op een smaakabonnement. Het systeem kon op een bepaald ogenblik de aanvragen niet meer aan. “We hopen zo mensen ook te overhalen om een ijsje te komen halen. We zijn van start gegaan met heel wat speciale smaken in de vitrine zoals Ferrerro, Melo Cakes en Cookie dog. Deze zullen de komende weken nog even blijven, maar daarna gaan we weer afwisselen. Aan de hand van het smaakabonnement zullen we wel proberen om de populairdere smaken meer aan bod te laten komen.”

Het ijssalon is elk weekend open vanaf 13.30 uur. In de zomer zullen ze elke dag openen.