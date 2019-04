Ann Meirsman uit Torhout heeft het Belgisch record ‘vrijduiken’ op haar naam geschreven. Zonder zuurstoffles dook de Torhoutse in Egypte naar een diepte van veertig meter. “Ik heb zes maanden getraind voor dit record”, zegt ze fier.

